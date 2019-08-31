2019-08-31T07:56:05+03:00
Общество

Отопительный сезон не за горами: в понедельник в Екатеринбург придет осенняя прохлада

Будет дождь
Данил СВЕЧКОВ
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Дожди теперь будут частыми гостями на Урале.Дожди теперь будут частыми гостями на Урале.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Вот и все! Лето, кажется, окончательно подошло к концу. Уже в воскресенье, 1 сентября, начнется осень. С нею на Урал придут и осенние холода. «Бабье лето» еще, конечно, возможно, но пока расклад такой: в воскресенье столбики термометров ночью опустятся до +5, +7 градусов Цельсия. Днем до +11, +13. Будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Аналогичная погода нас ждет и в начале следующей недели.

- 2 сентября будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь, - сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС». – Температура воздуха ночью +5,+7, днем +12, +14. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду.

Одевайтесь теплее. Все-таки не май месяц уже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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