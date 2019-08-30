Приговорили к реальному сроку: Уралец пять раз за полгода садился пьяным за руль и угнал машину

СЕГОДНЯ 17:31 2019-08-30T17:31:32+03:00

На Урале осудили мужчину, который пять раз за полгода садился пьяным за руль и угнал машину Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Уралец пять раз за полгода садился пьяным за руль и угнал машину. Мужчину приговорили к длительному сроку лишения свободы. Житель Талицкого поселка Дмитрий Вараксин уже был осужден условно за приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта. После этого в 2018 году он был дважды пойман за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Тогда ему было назначено наказание в виде административного ареста. В следующем году он снова дважды был остановлен пьяным. При этом после возбуждения уголовных дел по перечисленным эпизодам уралец вновь был остановлен сотрудниками полиции за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Через месяц он неправомерно взял автомобиль своего знакомого.

- Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Дмитрия Вараксина. Он признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Талицкий районный суд с учетом отмены условного осуждения, назначил Дмитрию Вараксину наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU