На бойком месте: в Каменске-Уральском чиновники теснят стихийный базарчик бабушек

СЕГОДНЯ 14:14 2019-08-29T16:40:51+03:00

Уличные торговцы должны платить по 25 рублей в день Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Каменске-Уральском мэрия пытается прикрыть небольшой базарчик, который городские садоводы развернули у памятника Герою Советского Союза Григорию Кунавину.

Здесь бабушки каждый день торгуют свежим урожаем из огорода - огурцами, картофелем, ягодами и лесными грибами. Место бойкое - торговля идет нормально, говорят предприимчивые пенсионеры.

Вот только чиновникам из мэрии такая торговля не по нраву, да и не по закону вот так вот бесплатно на муниципальной территории продавать овощи. Ведь рядом есть нормальные торговые места, где за небольшую сумму в 25 рублей в день можно реализовывать товары вполне законно, пишет портал KU66.RU.

- Предлагаем вам освободить пешеходную зону и пройти на территорию ярмарки, - обратился к местным реализаторам главный специалист администрации Синарского района Вячеслав Абрамсон.

Но такой расклад уличных торговцев не устраивает. На ярмарке торгуют, по их словам, оптовики, покупателей там значительно меньше.

- Здесь людей много проходит, а на рынок не заходят почти. Там машинами нужно торговать, чтобы заработать, так что нам лучше тут, - говорят бабушки.

Чиновники же намерены продолжить борьбу с нелегальными торговцами. Кстати, до 1 ноября выделили четыре бесплатные площадки в городе для торговли. Но переходить туда бойкие пенсионеры не спешат. Причина банальна: покупают там хуже, чем у памятника.

ИСТОЧНИК KP.RU