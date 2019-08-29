На Урале суд обязал хозяйку поставить около дома табличку «осторожно, злая собака»

СЕГОДНЯ 08:43 2019-08-29T08:44:13+03:00

Суд обязал хозяйку собак установить специальные знаки после того, как они животные напали на одного из жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мае этого года животное напало на прохожего, в результате чего он скончался

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В Талице суд, после вмешательства прокуратуры, обязал хозяйку установить рядом с домом табличку «Осторожно, злая собака», прекратить свободный выгул и поставить забор.

- 1 мая в поселке Пионерский одному из жителей были причинены телесные повреждения, о которых он впоследствии скончался в реанимации, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Чтобы такое не повторилось вновь, прокуратура потребовала у суда привести хозяина собак к ответственности: установить табличку, поставить забор и прекратить выгул без поводков. Суд требования удовлетворил. Кроме того, по факту смерти пострадавшего возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU