2019-08-29T08:44:13+03:00
Общество

На Урале суд обязал хозяйку поставить около дома табличку «осторожно, злая собака»

В мае этого года животное напало на прохожего, в результате чего он скончался
Мария Трапезникова
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Суд обязал хозяйку собак установить специальные знаки после того, как они животные напали на одного из жителейСуд обязал хозяйку собак установить специальные знаки после того, как они животные напали на одного из жителейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Талице суд, после вмешательства прокуратуры, обязал хозяйку установить рядом с домом табличку «Осторожно, злая собака», прекратить свободный выгул и поставить забор.

- 1 мая в поселке Пионерский одному из жителей были причинены телесные повреждения, о которых он впоследствии скончался в реанимации, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Чтобы такое не повторилось вновь, прокуратура потребовала у суда привести хозяина собак к ответственности: установить табличку, поставить забор и прекратить выгул без поводков. Суд требования удовлетворил. Кроме того, по факту смерти пострадавшего возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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