2019-08-28T19:21:29+03:00
Общество

В Екатеринбурге мужчина зарезал прохожего, несмотря на мольбы девушки

Убийце показалось, что мужчина забрал у него бутылку
Алина СУРИНА
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В Екатеринбурге мужчина зарезал прохожего, несмотря на мольбы девушкиВ Екатеринбурге мужчина зарезал прохожего, несмотря на мольбы девушкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге мужчина зарезал прохожего, несмотря на мольбы девушки. Пьяному убийце показалось, что мужчина забрал у него бутылку. Трагедия произошла ночью в Орджоникидзевском районе.

- Вооружившись ножом, злоумышленник побежал за мужчиной от остановочного комплекса «Ломоносова», расположенного возле дома по улице Коммунистическая. Настигнув пострадавшего, несмотря на просьбы девушки-очевидца убрать нож, подсудимый нанёс потерпевшему несколько ударов, отчего последний погиб на месте происшествия, - уточнили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

Сегодня оглашён обвинительный приговор по уголовному делу об убийстве. Вину в совершении преступления обвиняемый не признал. Присяжные несмотря на это все же признали его виновным и не заслуживающим снисхождения. Екатеринбуржца отправили на 12 лет в исправительную колонию строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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