СЕГОДНЯ 16:26 2019-08-28T16:26:55+03:00

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Верующие Екатеринбурга смогут поклониться поясу святителя Иоанна Шанхайского. Святыню привезут в Свято-Троицкий кафедральный собор 29 августа в 17:00. Торжественная встреча состоится перед всенощным бдением. Пояс доставлен из скита преподобного Серафима Саровского города Роудон провинции Квебек в Канаде. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, митрополита всей Америки и Канады Тихона и архиепископа Оттавского и Канадского Иринея.

- С детства будущий святитель отличался глубокой религиозностью. В годину гонений он оказался в Белграде, где поступил в университет на богословский факультет. В 1926 году был пострижен в монахи с именем Иоанн. В 1934 году был хиротонисан в епископа, после чего отбыл в Шанхай. Архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский Иоанн был причислен к лику святых на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви Заграницей в 1994 году, - поделились в пресс-службе екатеринбургской епархии.

Пояс святителя Иоанна Шанхайского пробудет в уральской столице по 8 сентября. Затем она отправится в города Екатеринбургской митрополии. Поклониться святыне можно будет в течение сентября:

- с 9 по 15 сентября - в Каменске-Уральском;

- с 15 по 20 сентября - в Алапаевске;

- с 20 по 24 сентября - в Нижнем Тагиле;

- с 24 по 25 сентября - в Верхотурье;

- с 25 по 30 сентября - в Серове.

ИСТОЧНИК KP.RU