Мэрия Нижнего Тагила научится противостоять иностранным разведчикам

СЕГОДНЯ 11:14 2019-08-28T11:18:29+03:00

На это потратят 102 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Мэрия Нижнего Тагила озаботилась проблемой защиты информации от иностранных разведчиков. Для решения проблемы из бюджета решено выделить 102 333 рублей, чтобы обучить одного чиновника навыкам организации защиты информации администрации Нижнего Тагила от иностранных технических разведок.

В графе «Цель обучения» в документации на сайте Госуслуг указано: «Совершенствование компетенций, необходимых муниципальному служащему, ответственному за организацию защиты информации в Администрации города Нижний Тагил, для осуществления профессиональной деятельности в части разработки и применения способов и средств противодействия иностранным техническим разведкам».

Фото: официальная документация

В рамках обучения сотрудник прослушает 360 часов лекций в здании мэрии в рабочее время. Лекции будет читать сторонняя организация до 1 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU