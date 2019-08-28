2019-08-28T11:18:29+03:00
Общество

Мэрия Нижнего Тагила научится противостоять иностранным разведчикам

На это потратят 102 тысяч рублей
Лев ИСТОМИН
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В Нижнем Тагиле намерены защититься от иностранного вмешательстваВ Нижнем Тагиле намерены защититься от иностранного вмешательстваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Мэрия Нижнего Тагила озаботилась проблемой защиты информации от иностранных разведчиков. Для решения проблемы из бюджета решено выделить 102 333 рублей, чтобы обучить одного чиновника навыкам организации защиты информации администрации Нижнего Тагила от иностранных технических разведок.

В графе «Цель обучения» в документации на сайте Госуслуг указано: «Совершенствование компетенций, необходимых муниципальному служащему, ответственному за организацию защиты информации в Администрации города Нижний Тагил, для осуществления профессиональной деятельности в части разработки и применения способов и средств противодействия иностранным техническим разведкам».

Фото: официальная документация

Фото: официальная документация

В рамках обучения сотрудник прослушает 360 часов лекций в здании мэрии в рабочее время. Лекции будет читать сторонняя организация до 1 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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