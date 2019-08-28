«Задохнулась кровью»: на Урале вынесли приговор мужчине, который отрезал язык своей подруге
В тот момент он находился под наркотиками
Мужчине грозит 6 лет колонии из-за того, что он отрезал язык своей жертве - после этого она скончаласьФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новоуральске вынесли приговор мужчине, который отрезал своей жертве язык. В результате этого она скончалась.
- В мае этого года мужчина, находясь под воздействием наркотиков, схватил лежащую на диване сожительницу. Удерживая ее руки и голову и вооружившись кухонным ножом, ампутировал язык потерпевшей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В результате этого женщина скончалась на месте – кровь попала ей в дыхательные пути. За это мужчине назначили 6 лет колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU