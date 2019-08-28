2019-08-28T09:30:57+03:00
Общество

«Почта России» будет водить экскурсии для свердловских школьников по Дому связи

Посмотреть на работу изнутри можно будет со 2 по 6 сентября
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба "Почты России"Фото: пресс-служба "Почты России"
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Главпочтамт Екатеринбурга в первую неделю сентября будет водить экскурсии для школьников. С 2 по 6 сентября Дом связи посетят 10 экскурсионных групп.

- Участникам экскурсий будет предоставлена возможность собственноручно подписать, поставить календарный штемпель и отправить открытку с главного отделения почтовой связи Екатеринбурга, а также пройти мастер-класс по складыванию почтовой гофротары, - рассказали в пресс-службе «Почты России».

Помимо этого, школьники смогут изнутри посмотреть на производственные и административные помещения, а также на клиентские залы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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