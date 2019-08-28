«Пытался развернуться»: в жесткой аварии на трассе под Екатеринбургом погибла женщина
Под Екатеринбургом, на развязке ЕКАД и Кольцовского тракта вчера вечером, в 22:45, произошла жуткая авария, в результате которой погиб пассажир, а водитель был госпитализирован в тяжелыми травмами.
- По предварительным данным, водитель автомобиля Ford, двигаясь по ЕКАД со стороны Челябинского тракта в сторону Екатеринбурга при выполнении разворота не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем Hyundai, водитель которого двигался по встречке, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
В результате столкновения погибла пассажир Ford – 56-летняя женщина. Она скончалась от полученных травм на месте, а 35-летнего водителя Hyundai срочно госпитализировали с тяжелыми травмами в ГКБ №36.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Сейчас проводится расследование, в результате которого будут понятны точные причины аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU