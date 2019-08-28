2019-08-28T08:13:53+03:00
Происшествия

«Пытался развернуться»: в жесткой аварии на трассе под Екатеринбургом погибла женщина

Водителя иномарки госпитализировали с тяжелыми травмами
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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Под Екатеринбургом, на развязке ЕКАД и Кольцовского тракта вчера вечером, в 22:45, произошла жуткая авария, в результате которой погиб пассажир, а водитель был госпитализирован в тяжелыми травмами.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Ford, двигаясь по ЕКАД со стороны Челябинского тракта в сторону Екатеринбурга при выполнении разворота не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем Hyundai, водитель которого двигался по встречке, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В результате столкновения погибла пассажир Ford – 56-летняя женщина. Она скончалась от полученных травм на месте, а 35-летнего водителя Hyundai срочно госпитализировали с тяжелыми травмами в ГКБ №36.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Сейчас проводится расследование, в результате которого будут понятны точные причины аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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