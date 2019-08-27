СЕГОДНЯ 20:11 2019-08-27T20:11:49+03:00

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Реставрацией Екатеринбургской гостиницы «Исеть» займется петербургская фирма. Фирма, реконструировавшая «Ласточкино гнездо» в Крыму, займется фасадом здания. Согласно плану подготовки, работы продлятся два года: с 2020 по 2021 год.

- Работы обойдутся в 800 тысяч. Подрядчик отремонтирует кирпичную кладку и балконы гостиницы на 9-11 этажах. Чтобы избежать обрушения штукатурки планируется затянуть фасад здания сеткой, - указано на сайте госзакупок Свердловской области.

Ответственным за реставрацию назначены министерство инвестиций и развития и министерство по управлению госимуществом Свердловской области. С 2017 года гостиница «Исеть» официально числится на балансе Свердловской области. В собственность памятник конструктивизма передал глава правительства Дмитрий Медведев.

В 2015 году в здании гостиницы, которая строилась сотрудниками КГБ в 30-х годах прошлого века, прошла индустриальная биеннале. Тогда же Евгений Куйвашев посетил выставку, ему провели экскурсию. После этого на проблемы использования памятника обратили внимание.

ИСТОЧНИК KP.RU