С начала года на Урале изъяли 50 тысяч литров поддельного алкоголя
С начала 2019 года на Урале изъяли около 149 тысяч литров этилового спирта и больше 50 тысяч литров поддельного алкоголя.
- Помимо этого, пресечена деятельность 5 подпольных цехов, возбуждено 69 уголовных дел в сфере нелегального оборота алкогольных и спиртосодержащих напитков. К уголовной ответственности привлечено 45 граждан, - добавил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.
Фото: пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых
В ходе заседания был поставлен вопрос о необходимости активизации работы общественности и правоохранительных органов, чтобы выявлять тех, кто занимается производством поддельного спиртного.
ИСТОЧНИК KP.RU