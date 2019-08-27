2019-08-27T14:04:52+03:00
Общество

С начала года на Урале изъяли 50 тысяч литров поддельного алкоголя

Правоохранителям удалось закрыть 5 подпольных цехов
Мария Трапезникова
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С начала года свердловские правоохранители изъяли 50 тысяч поддельного алкоголя и 149 тысяч этилового спиртаС начала года свердловские правоохранители изъяли 50 тысяч поддельного алкоголя и 149 тысяч этилового спиртаФото: Алексей БУЛАТОВ
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С начала 2019 года на Урале изъяли около 149 тысяч литров этилового спирта и больше 50 тысяч литров поддельного алкоголя.

- Помимо этого, пресечена деятельность 5 подпольных цехов, возбуждено 69 уголовных дел в сфере нелегального оборота алкогольных и спиртосодержащих напитков. К уголовной ответственности привлечено 45 граждан, - добавил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Фото: пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых

Фото: пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых

В ходе заседания был поставлен вопрос о необходимости активизации работы общественности и правоохранительных органов, чтобы выявлять тех, кто занимается производством поддельного спиртного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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