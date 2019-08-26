2019-08-26T19:45:41+03:00
Происшествия

«Перед BMW разорвало на куски»: под Екатеринбургом легковушка врезалась в грузовик

Водитель иномарки сильно пострадал
Алина СУРИНА
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Фото: УГИБДД по Свердловской областиФото: УГИБДД по Свердловской области
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Под Екатеринбургом BMW врезалась в грузовик. Перед иномарки разорвало на куски. Авария случилась по дороге на ТЭЦ. BMW с 18-летним парнем за рулем врезалась в грузовик DAF, который не уступил ей дорогу, выезжая с базы «Монетки».

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- На 5 километре автодороги Березовский- НовоСвердловская ТЭЦ произошло ДТП. 48-летний водитель грузового тягача Даф-XF95 не уступил дорогу автомашине BMW-520D, которая двигалась по главной дороге в сторону Березовского, и допустил с ней столкновение, - рассказали в пресс- службе УГИБДД по Свердловской области.

Водителя BMW доставили в Березовскую больницу с диагнозами: сочетанная травма, сотрясение головного мозга, пневмоторакс слева и справа, переломы ребер и левой ключицы, ушибы и ссадины лица и грудной клетки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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