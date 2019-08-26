2019-08-26T17:50:49+03:00
Общество

Под Нижним Тагилом открылся первый в Свердловской области этнопарк

Парк располагается у подножья горы Медведь-камень
Алина СУРИНА
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Фото: этнопарк «Ермаково городище»Фото: этнопарк «Ермаково городище»
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Под Нижним Тагилом открылся первый в Свердловской области этнопарк. Парк «Ермаково городище» расположился у подножья горы Медведь-камень между посёлками Евстюниха и Малая Лая. На площади 10 гектар посетители могут увидеть произведения современной живописи и скульптуры, объекты инсталляции народных промыслов. На территории представлена самобытная архитектура, национальная кухня, ремёсла, отображена казачья культура, традиции и быт народов Манси.

- Когда речь заходит о достойных внимания природных объектах, расположенных в Нижнем Тагиле и его окрестностях, многие называют гору Медведь – Камень и ее окрестности. Именно это место ассоциируется у большинства с живой природой, местом где можно, отдохнуть от рутины городских будней и подышать воздухом истории. У Манси эти места издавна считались священными, - поделились организаторы этнопарка.

Парк, по словам создателей должен стать и историко-этнографическим музеем, и природным парком, и туристическим центром. Работает этнопарк «Ермаково городище» ежедневно с 10:00 до 18:00. Чтобы посетить его в другое время, можно связаться с организаторами. Туристический центр постоянно находится под охраной. Вход в парк стоит 150 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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