«Водитель погиб в карете скорой помощи»: на Урале перевернулся ВАЗ

СЕГОДНЯ 21:55 2019-08-25T22:00:49+03:00

Инспекторы устанавливают, был ли мужчина за рулем автомобиля пьян во время аварии

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Вечером на одной из автодорог Свердловской области перевернулся «ВАЗ-2112». 22-летний водитель направлялся из села в сторону села Хромцово, когда въехал в кювет и перевернулся.

Автомобиль въехал в кювет и перевернулся Фото: Управление ГИБДД по Свердловской области

– ДТП произошло около 17:00. Мужчина скончался от полученных травм в карете скорой помощи, – рассказали в Управлении ГИБДД по региону. – Инспекторы установили, что он не справился с управлением. После судебно-медицинского исследования будет понятно, находился ли он в состоянии алкогольного опьянения.

За рулем находился 22-летний парень Фото: Управление ГИБДД по Свердловской области

На месте работала следственно-оперативная группа.

– Напоминаем водителям о необходимости соблюдать ПДД, в том числе в части касающейся скоростного режима движения, а также находясь за рулем своего транспортного средства водителям необходимо учитывать свое эмоциональное и физическое состояние, любые признаки усталости и во избежание дорожно-транспортных происшествий не совершать опасных маневров, – добавили в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU