«Водитель погиб в карете скорой помощи»: на Урале перевернулся ВАЗ
Вечером на одной из автодорог Свердловской области перевернулся «ВАЗ-2112». 22-летний водитель направлялся из села в сторону села Хромцово, когда въехал в кювет и перевернулся.
Автомобиль въехал в кювет и перевернулся Фото: Управление ГИБДД по Свердловской области
– ДТП произошло около 17:00. Мужчина скончался от полученных травм в карете скорой помощи, – рассказали в Управлении ГИБДД по региону. – Инспекторы установили, что он не справился с управлением. После судебно-медицинского исследования будет понятно, находился ли он в состоянии алкогольного опьянения.
За рулем находился 22-летний парень Фото: Управление ГИБДД по Свердловской области
На месте работала следственно-оперативная группа.
– Напоминаем водителям о необходимости соблюдать ПДД, в том числе в части касающейся скоростного режима движения, а также находясь за рулем своего транспортного средства водителям необходимо учитывать свое эмоциональное и физическое состояние, любые признаки усталости и во избежание дорожно-транспортных происшествий не совершать опасных маневров, – добавили в Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU