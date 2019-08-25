В Екатеринбурге на Объездной дороге столкнулись три автомобиля
Есть пострадавшие
Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"
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Вечером в Екатеринбурге на Объездной дороге столкнулись несколько автомобилей. Очевидцы сообщают, что в аварии сильно пострадали Mazda, Volkswagen Touareg и Daewoo Nexia. На место выезжали спасатели и скорая помощь.
Информацию о ДТП подтвердили в отделении пропаганды ГИБДД города. Там также сообщили, что в аварии пострадали люди, в том числе, дети.
На месте работали врачи скорой помощи и спасатели Фото: сообществе "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"
Однако дать оперативный комментарий там не смогли и обещали сделать это позднее.
ИСТОЧНИК KP.RU