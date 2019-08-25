2019-08-25T19:49:54+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге на Объездной дороге столкнулись три автомобиля

Есть пострадавшие
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

Вечером в Екатеринбурге на Объездной дороге столкнулись несколько автомобилей. Очевидцы сообщают, что в аварии сильно пострадали Mazda, Volkswagen Touareg и Daewoo Nexia. На место выезжали спасатели и скорая помощь.

Информацию о ДТП подтвердили в отделении пропаганды ГИБДД города. Там также сообщили, что в аварии пострадали люди, в том числе, дети.

На месте работали врачи скорой помощи и спасатели Фото: сообществе "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

На месте работали врачи скорой помощи и спасатели Фото: сообществе "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

Однако дать оперативный комментарий там не смогли и обещали сделать это позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге сбили 7-летнюю девочку
«В адрес фестиваля звучали угрозы»: в администрации Екатеринбурга рассказали про встречу православных и организаторов «Стенограффии»
В Екатеринбург прилетели первые участники чемпионата мира по боксу
На проект праздничного освещения в Екатеринбурге потратят 6,3 миллиона рублей
«Хочешь работать – совершенствуйся»: в Каменске-Уральском прокомментировали массовые увольнения хирургов
Надел камуфляж и пропал: на Урале две недели не могут найти мужчину
«Солнечный свет и вкусный завтрак»: Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» рассказала про идеальное утро
В Екатеринбурге поезд насмерть сбил 94-летнюю пенсионерку
«Пошла на конкурс, чтобы выиграть автомобиль»: София Никитчук о победе в «Мисс Екатеринбург – 2014»
«Шли мимо и услышали жалобное мяуканье»: в Екатеринбурге нашли котят в мусорном контейнере
«Эвакуировали 36 человек»: ночью на Уралмаше сгорела ювелирная мастерская