В Екатеринбурге на Объездной дороге столкнулись три автомобиля

СЕГОДНЯ 19:49 2019-08-25T19:49:54+03:00

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Вечером в Екатеринбурге на Объездной дороге столкнулись несколько автомобилей. Очевидцы сообщают, что в аварии сильно пострадали Mazda, Volkswagen Touareg и Daewoo Nexia. На место выезжали спасатели и скорая помощь.

Информацию о ДТП подтвердили в отделении пропаганды ГИБДД города. Там также сообщили, что в аварии пострадали люди, в том числе, дети.

На месте работали врачи скорой помощи и спасатели Фото: сообществе "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

Однако дать оперативный комментарий там не смогли и обещали сделать это позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU