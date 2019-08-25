«Пошла на конкурс, чтобы выиграть автомобиль»: София Никитчук о победе в «Мисс Екатеринбург – 2014»

СЕГОДНЯ 11:48 2019-08-25T11:48:03+03:00

Однако после получения приза девушка поняла, что водить авто ей неинтересно

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Уроженка Снежинска София Никитчук, которая в 2014 стала главной красавицей Екатеринбурга, в 2015 – России, тогда же завоевав титул «Вице-мисс Мира», поделилась интересными фактами о себе. Так, девушка сообщила, что пошла на «Мисс Екатеринбург», чтобы выиграть автомобиль – Skoda RAPID.

– Надоело на маршрутке ездить в университет, – написала Никитчук в Instagram. – Через два дня поняла, что хочу совершенно другого.

Напомним, университет красавица закончился с красным дипломом. Училась она на специальности «Управление персоналом», правда работала фотомоделью, а сегодня выпустила собственную линию одежды.

ИСТОЧНИК KP.RU