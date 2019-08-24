«Куда потащил»: воришек прокатных велосипедов за руку поймали в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 08:24 2019-08-24T08:24:10+03:00

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Единственный в Екатеринбурге велошеринг вновь пострадал от рук воришек. В сервисе Lucky Bike заявили, что на этой неделе украсть велосипеды попытались два раза.

- В первом случае велосипед был обнаружен силами охранного агентства, под защитой которого находятся все велосипеды Lucky Bike, и передан сотрудникам полиции, - рассказала в сервисе. Во втором случае похититель был пойман во время попытки скрыться с нашим велосипедом в ближайших дворах, злоумышленник сдан в полицию, заведено уголовное дело.

Второй случай попал на видео. Сотрудник велошеринга поймал воришку с поличным.

Кстати, это уже не первый случай. После того, как первый в городе свободный прокат открылся, через два дня случились первые попытки краж.

В Екатеринбурге поймали двух воришек велосипедов.Видео: Lucky Bike Велошеринг Екатеринбург

ИСТОЧНИК KP.RU