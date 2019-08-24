Опасный поворот: на трассе в Свердловской области погиб водитель перевернувшегося грузовика
Мужчина не справился с управлением и улетел в кювет
Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.
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Смертельная авария случилась на трассе в Свердловской области, в результате которой погиб мужчина. Днем, 23 августа под Режом автомобиль MAN ехал по объездной дороге, на затяжном повороте 62-летний водитель не справился с управлением и перевернулся. Об этом сообщает областное ГИБДД,
— Грузовой автомобиль съехал в правый кювет и перевернулся, — рассказали в ГИБДД. — В результате водитель получил смертельные ранения и скончался на месте аварии.
В данный момент сотрудники полиции выясняются обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU