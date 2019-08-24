Опасный поворот: на трассе в Свердловской области погиб водитель перевернувшегося грузовика

СЕГОДНЯ 07:41 2019-08-24T07:43:39+03:00

Мужчина не справился с управлением и улетел в кювет

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Смертельная авария случилась на трассе в Свердловской области, в результате которой погиб мужчина. Днем, 23 августа под Режом автомобиль MAN ехал по объездной дороге, на затяжном повороте 62-летний водитель не справился с управлением и перевернулся. Об этом сообщает областное ГИБДД,

— Грузовой автомобиль съехал в правый кювет и перевернулся, — рассказали в ГИБДД. — В результате водитель получил смертельные ранения и скончался на месте аварии.

В данный момент сотрудники полиции выясняются обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU