«Ушёл в лес и не вернулся»: в Свердловской области ищут пенсионера

СЕГОДНЯ 18:58 2019-08-23T18:58:17+03:00

Он отделился от друзей, пока искал грибные места

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В Нижнесергинском районе, в поселке Атиг пропал 72-летний Корель Александр Александрович. 21 августа мужчина ушел с друзьями за грибами.

- Он пошел в лес с друзьями. Пошел собирать грибы и отдалился от друзей. Они его караулили долго. На отклик он не вышел. Лес достаточно сложный для прочеса. Группа сейчас туда выдвинулась, посмотрим, что мы сможем сделать, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, карие глаза, темно-русые волосы, короткая стрижка. Был одет: тёмно-синие штаны с лампасами, чёрная футболка, чёрный пиджак, чёрная кепка со светоотражающими элементами. С собой: прозрачный пакет

Инфорг поиска от «Лизы Алерт» Полина +79506573088

ИСТОЧНИК KP.RU