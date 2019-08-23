«Овощи, мед и даже гобелены»: до середины сентября в центре Екатеринбурга будут проводить ярмарки
Начиная с 24 августа и по 15 сентября, на площади 1905 году традиционно каждые выходные будет проходить сельскохозяйственная ярмарка. Ради нее закроют автостоянку.
– Там разместятся торговые ряды, которые будут работать в субботу и воскресенье с 9:00 до 16:30, – сообщили в пресс-службе администрации города. – Парковка же будет закрываться каждую пятницу в 19:00 до 18:00 воскресного дня.
Оставить машину можно будет на примыкающих к площади 1905 года улицах Урицкого и Володарского, а также на подземном паркинге соседствующего ТЦ.
– На ярмарке можно будет купить рыбу, мясо, овощи, фрукты, мед и другие изделия, – добавили в мэрии. – Например, сувениры из бересты, платки, картины и даже гобелены.
ИСТОЧНИК KP.RU