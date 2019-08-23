2019-08-23T10:46:23+03:00
Общество

В выходные в Екатеринбурге немного похолодает

В уральской столице пройдут небольшие дожди
Лев ИСТОМИН
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25 августа пройдут небольшие дожди25 августа пройдут небольшие дождиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге в ближайшие выходные, 24 и 25 августа, немного похолодает, хотя в целом в городе будет тепло.

В субботу, 24 августа, утром столбики термометра будут держаться на отметках от +11 до +18 градусов, днем потеплеет до +20. На протяжении всего дня будет малооблачно и без осадков.

К ночи станет прохладнее: всего +9 градусов выше нуля.

Чуть прохладнее будет в воскресенье, 25 августа. Максимальная температура в Екатеринбурге достигнет показателя в +18 градусов, ожидаются небольшие дожди и переменная облачность.

Начало последней летней недели будет дождливым, столбики термометров не поднимутся выше +15 градусов.

Отметим, что в пятницу, 23 августа, в городе тепло: солнечно, без осадков, температура до +25.

ИСТОЧНИК KP.RU

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