В Екатеринбурге перекроют дорогу на Уралмаше

СЕГОДНЯ 09:43 2019-08-23T09:43:04+03:00

Ремонтировать дорогу будут до 20 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге продолжается сезон дорожных работ. В этот раз закроют движение на участке от проспекта Космонавтов до дома по адресу Березовая, 30.

Фото: Яндекс.Карты

– Там идет строительство трамвайной линии, – объяснили в пресс-службе администрации города. – «Свердловскавтодор» закроет участок с 26 августа по 20 октября.

Ранее там же вводили ограничение на участке от проспекта Космонавтов, 204 до улицы Березовой, 30. Они перестанут действовать 25 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU