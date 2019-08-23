2019-08-23T09:43:04+03:00
Авто

В Екатеринбурге перекроют дорогу на Уралмаше

Там строят трамвайные пути
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Ремонтировать дорогу будут до 20 октябряРемонтировать дорогу будут до 20 октябряФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге продолжается сезон дорожных работ. В этот раз закроют движение на участке от проспекта Космонавтов до дома по адресу Березовая, 30.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

– Там идет строительство трамвайной линии, – объяснили в пресс-службе администрации города. – «Свердловскавтодор» закроет участок с 26 августа по 20 октября.

Ранее там же вводили ограничение на участке от проспекта Космонавтов, 204 до улицы Березовой, 30. Они перестанут действовать 25 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале перенесли открытие моста, который не могут построить два года
В Нижнем Тагиле дольщиков обокрали на 8,8 миллионов рублей
В выходные в Екатеринбурге немного похолодает
«Издевательство над верой»: Всеволод Чаплин призвал выходить на одиночные пикеты против креста Покраса Лампаса
СвЖД увеличила объем отправки грузов на 29% за 7 месяцев
На Белоярской АЭС запустили аварийно отключенный энергоблок
В центре Екатеринбурга на два дня перекроют движение трамваев
В сентябре в Екатеринбурге за парты сядут больше 20 тысяч первоклашек
В Екатеринбурге потратили несколько часов, чтобы достать самосвал из ямы с горячей водой
Ночью в Екатеринбурге ВАЗ протаранил три припаркованных автомобиля и скрылся
В пятницу в Екатеринбурге выберут меру пресечения третьему полицейскому, обвиняемому в изнасиловании
На дом мецената Владислава Тетюхина в Верхней Салде установят мемориальную доску
«Он в тяжелом состоянии»: мальчику из Нижнего Тагила, которому прострелили голову пневматикой, не становится лучше