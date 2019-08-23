В Екатеринбурге перекроют дорогу на Уралмаше
Там строят трамвайные пути
Ремонтировать дорогу будут до 20 октябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге продолжается сезон дорожных работ. В этот раз закроют движение на участке от проспекта Космонавтов до дома по адресу Березовая, 30.
Фото: Яндекс.Карты
– Там идет строительство трамвайной линии, – объяснили в пресс-службе администрации города. – «Свердловскавтодор» закроет участок с 26 августа по 20 октября.
Ранее там же вводили ограничение на участке от проспекта Космонавтов, 204 до улицы Березовой, 30. Они перестанут действовать 25 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU