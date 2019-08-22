Екатеринбуржцы развернули гигантский триколор в Историческом сквере

СЕГОДНЯ 18:49 2019-08-22T18:49:23+03:00

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Екатеринбуржцы в Историческом сквере развернули гигантский триколор размером 10 на 15 метров. Так горожане отметили 25-летие Государственного флага России. Перед началом праздничной акции на площадке выступили несколько творческих коллективов.

Екатеринбуржцы развернули гигантский триколор размером 10 на 15 метровФото: Алексей БУЛАТОВ

- Участие в торжествах на главной площадке празднования в регионе приняли представители Волонтерского центра Свердловской области, Российского движения школьников, «Юнармии», казачества и других общественных организаций, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Праздник прошел под названием «Горжусь, что живу под российским флагом». Разворачивали флаг под гимн России. Также всем желающим раздали ленточки в цветах флага.

Участие в празднике приняли представители казачестваФото: Алексей БУЛАТОВ

Участие в празднике приняли представители "Юнармии"Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всем желающим раздали ленточки в цветах флагаФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU