Ругался матом и устроил дебош: свердловчанина сняли с поезда за хулиганство
Ему дали 2 года условно с испытательным сроком в 3 месяца
Мужчину сняли с поезда из-за хулиганстваФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителя Свердловской области осудили за хулиганство в поезде «Приобье - Екатеринбург».
- В марте этого года, находясь в нетрезвом состоянии, он оскорблял нецензурной бранью работников вагона-ресторана, начальника поезда, а также сотрудников полиции, на замечания не реагировал, - сообщили в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР по Свердловской области.
Мужчину сняли с поезда на станции Серов. Сейчас ему грозит 2 года и 1 месяц условно с испытательным сроком в 3 года.
ИСТОЧНИК KP.RU