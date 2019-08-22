2019-08-22T15:02:41+03:00
Общество

Ругался матом и устроил дебош: свердловчанина сняли с поезда за хулиганство

Ему дали 2 года условно с испытательным сроком в 3 месяца
Мария Трапезникова
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Мужчину сняли с поезда из-за хулиганстваМужчину сняли с поезда из-за хулиганстваФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителя Свердловской области осудили за хулиганство в поезде «Приобье - Екатеринбург».

- В марте этого года, находясь в нетрезвом состоянии, он оскорблял нецензурной бранью работников вагона-ресторана, начальника поезда, а также сотрудников полиции, на замечания не реагировал, - сообщили в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР по Свердловской области.

Мужчину сняли с поезда на станции Серов. Сейчас ему грозит 2 года и 1 месяц условно с испытательным сроком в 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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