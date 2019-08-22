Химмашевский «Бродвей» и «резиденция» летчиков: в Екатеринбурге выпустили мини-карты районов города

СЕГОДНЯ 10:55 2019-08-22T11:26:46+03:00

На них указаны основные достопримечательности и готовый маршрут для ознакомления

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Музей истории Екатеринбурга и Волонтерское общество Свердловской области создали серию мини-карт-путеводителей по 7 районам города: ВИЗу, Втузгородку, Химмашу, Эльмашу, Юго-Западу, Вокзальному и Кольцово.

Последний район добавили в список после недавнего инцидента с лайнером А321, который экстренно сел на кукурузном поле в Подмосковье.

- Мало кто представляет «резиденцию» свердловских летчиков изнутри – как и чем живет микрорайон Кольцово, где обитают целые лётные династии, какие музеи можно здесь посетить, - рассказала выпускающий редактор издания Светлана Булатова. – Этому посвящен тематический маршрут по Кольцово, существующий теперь не только в формате авторской экскурсии МИЕ, но и в форме компактного путеводителя.

Фото: пресс-служба МИЕ

В издании про Кольцово есть общая историческая справка о районе, наиболее знаковых достопримечательностях, а также карта с заранее проложенным маршрутом.

Помимо этого жители смогут виртуально прогуляться по химмашевскому «Бродвею» - улице Грибоедова, и парадному «проспекту» Эльмаша – улице Баумана.

- Над путеводителем работали научные сотрудники музея истории Екатеринбурга. Весь контент – авторский. Карманный путеводитель-карта - это «репетиция» перед выпуском полноформатных изданий, - поделились в пресс-службе МИЕ. – Сейчас у нас готовится публикация путеводителя по Юго-Западу.

Фото: пресс-служба МИЕ

Приобрести путеводители можно в лавках Музея истории Екатеринбурга и Водонапорной башни. Одно издание обойдется в 100 рублей, а полный набор – 500.

ИСТОЧНИК KP.RU