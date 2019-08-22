Свердловский алиметщик «заработал» 20 часов работ за долги
В Свердловской области алиментщик «заработал» 20 часов обязательных работ за долги. Он должен был выплачивать своему ребенку по 30 тысяч ежемесячно, однако по факту перечислял намного меньше.
- Сейчас в отношении мужчины составлен административный протокол. Должник свою вину не признал, в судебном заседании ссылался на то, что ежемесячно выплачивал ребенку по 12 тысяч – это 70% от его зарплаты, - рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Суд назначил мужчине 20 часов обязательных работ. Если он продолжит уклоняться от своих родительских обязанностей и далее, то ему грозит уголовное наказание.
ИСТОЧНИК KP.RU