Свердловский алиметщик «заработал» 20 часов работ за долги

СЕГОДНЯ 09:40 2019-08-22T09:41:53+03:00

Суд назначил мужчине выплачивать алименты в размере 30 тысяч рублей ежемесячно, однако он платил меньше половины Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Свердловской области алиментщик «заработал» 20 часов обязательных работ за долги. Он должен был выплачивать своему ребенку по 30 тысяч ежемесячно, однако по факту перечислял намного меньше.

- Сейчас в отношении мужчины составлен административный протокол. Должник свою вину не признал, в судебном заседании ссылался на то, что ежемесячно выплачивал ребенку по 12 тысяч – это 70% от его зарплаты, - рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Суд назначил мужчине 20 часов обязательных работ. Если он продолжит уклоняться от своих родительских обязанностей и далее, то ему грозит уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU