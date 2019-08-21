2019-08-21T15:01:42+03:00
Общество

Повесила на дверь замок: екатеринбурженка несколько месяцев отказывается пускать к себе газовщиков

Из-за этого весь дом отключен от блага, чтобы избежать аварии
Мария Трапезникова
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Жители дома живут без газа с марта, потому что хозяйка одной из квартир не пускает к себе газовщиковЖители дома живут без газа с марта, потому что хозяйка одной из квартир не пускает к себе газовщиковФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге жительница дома по улице Черноярская, 6 несколько месяцев наотрез отказывалась пускать к себе в квартиру газовиков. Они должны были провести техническое обслуживание оборудования.

- В марте этого года в пятиэтажке проходила плановая проверка газового оборудования, всех жителей заранее об этом уведомили. Во время техобслуживания была проведена опрессовка газопровода, она показала, что в одной из квартир имеется утечка газа, - объяснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Чтобы ее обнаружить, нужно было проверить оборудование в каждом жилище. В одну специалисты попасть не смогли. Чтобы избежать аварии, газ отключили у всего дома.

- Сотрудники несколько раз выходили на связь с хозяйкой квартиры, но она наотрез отказывалась пускать к себе специалистов, - поделились в газовой компании.

После этого УК подала жалобу в суд. Там женщину обязали пустить к себе газовщиков. Сегодня, 21 августа, они вместе с судебными приставами пришли исполнить решение суда, однако дверь по-прежнему была закрыта. 22 августа приставы намерены повторить попытку, однако, в противном случае, квартира будет вскрыта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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