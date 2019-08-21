В Свердловской области на дорогах будут ловить пьяных водителей

СЕГОДНЯ 14:09 2019-08-21T14:09:07+03:00

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Во всех городах Свердловской области пройдут рейды, в ходе которых сотрудники ГИБДД будут ловить нетрезвых водителей и злостных нарушителей ПДД. Начнутся они уже завтра, 22 августа.

- Только с начала года на Урале сотрудники ГИБДД задержали 64,5 тысяч водителей, управляющих в нетрезвом виде и состоянии наркотического опьянения, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

За 7 прошедших месяцев было задержано 6 885 водителей без прав и 1 417 водителей, которые раньше лишались этого права. Основная цель рейдов – выявление грубых нарушителей ПДД с привлечением их к установленной законом ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU