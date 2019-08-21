Уральские доярки отказались выполнять двойную работу и лишились премии
Деньги выплатили только после вмешательства прокуратуры
Женщины лишились премии после отказа выполнять двойную работу, не предусмотренную в договореФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Байкаловского района добилась выплаты задолженной премии двум дояркам. В мае этого года они были лишены ее после отказа выполнять обязанности другого работника, пока тот отсутствовал.
- Вместе с тем, должностная инструкция и трудовые договоры работников не закрепляют за доярками обязанности выполнять работу отсутствующего коллеги, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В результате, после вмешательства прокуратуры, премия была выплачена, а ответственным за выплаты гонораров объявлены выговоры.
ИСТОЧНИК KP.RU