2019-08-21T12:26:11+03:00
Общество

Уральским школьникам каникулы продлили еще на день

Линейки и классные часы состоятся 2 сентября
Мария Трапезникова
Поделиться:
Школы начнут новый учебный год на день позже, потому что 1 сентября приходится на воскресеньеШколы начнут новый учебный год на день позже, потому что 1 сентября приходится на воскресеньеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Школьники Свердловской области смогут отдохнуть еще один день – традиционных линеек на 1 сентября не будет. Их перенесут на 2 сентября.

- Действительно, все школы региона начнут учебный год 2 сентября, в понедельник, с новой рабочей недели, - рассказали в департаменте образования Екатеринбурга. – Поэтому традиционные линейки и классные часы состоятся на день позже.

Причина переноса очень простая – первый учебный день приходится на воскресенье, когда школы не работают.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Свердловской области на дорогах будут ловить пьяных водителей
Уральские доярки отказались выполнять двойную работу и лишились премии
Банк УРАЛСИБ предлагает срочный депозит «Стратегия»
В Полевском разыскивают мужчину без зубов и с татуировками, вооруженного пистолетом
Чтобы пробок не было: на перекрестке Объездной и Амудсена в Екатеринбурге добавили еще один поворот
«Врачи предлагают ампутацию»: на Урале у молодой девушки нашли рак, после травмы во время зарядки
Находился слишком близко к путям: на Урале под колесами электропоезда погиб мужчина
«Вынуждены леньку-еньку выплясывать»: директор музея святости в Екатеринбурге пригрозила Покрасу Лампасу судом Божьим
Сотрудников «Уральских авиалиний» за 10 миллионов отправляют на отдых в санатории
В Екатеринбурге экс-директору дали 5 лет тюрьмы за взятку в размере 24,5 миллионов
Небольшой шрам на макушке и стрижка под «ежика»: в Екатеринбурге пропал 20-летний парень
«Носил одежду с символикой ведомства и удостоверение»: на Урале пенсионер притворялся сотрудником ФСБ
В Екатеринбурге ко Дню знаний подорожали «однушки»
«Без проекта никто с нами о деньгах говорить не будет»: мэр Екатеринбурга о второй линии метро
Свердловские полицейские проверили больше 3,5 тысяч владельцев оружия
ОАО «РЖД» ищет инновационные решения по снижению шума от железной дороги
Осторожно, «дикие животные»: на трассах Урала появились знаки
Помешали дожди: открытие развязки на Объездной в Екатеринбурге отложили из-за плохой погоды
Хотела украсить дом: кольцовские таможенники нашли у пассажирки самурайский меч
В Екатеринбурге до микрорайона «Светлый» пустят второй автобус
«Бесы лезут из-под земли»: в Екатеринбурге рядом с «Радугой Парком» появилась гигантская рептилия
Водитель погиб, два пассажира в больнице: в Свердловской области на трассе «четверка» вылетела в кювет
Не встал на путь исправления: уральца дважды ловили пьяным за рулем
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение
В Екатеринбурге шесть школ не готовы принять учеников в сентябре
В Екатеринбурге возбудили второе уголовное дело после нападения на общественника Беззуба
В Екатеринбурге будут судить мать и сына за организацию финансовой пирамиды
«Упала в обморок, оказалось рак»: молодая мама борется с болезнью ради детей