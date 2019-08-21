Уральским школьникам каникулы продлили еще на день
Линейки и классные часы состоятся 2 сентября
Школы начнут новый учебный год на день позже, потому что 1 сентября приходится на воскресеньеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Школьники Свердловской области смогут отдохнуть еще один день – традиционных линеек на 1 сентября не будет. Их перенесут на 2 сентября.
- Действительно, все школы региона начнут учебный год 2 сентября, в понедельник, с новой рабочей недели, - рассказали в департаменте образования Екатеринбурга. – Поэтому традиционные линейки и классные часы состоятся на день позже.
Причина переноса очень простая – первый учебный день приходится на воскресенье, когда школы не работают.
ИСТОЧНИК KP.RU