2019-08-20T19:05:29+03:00
Общество

В Екатеринбурге шесть школ не готовы принять учеников в сентябре

Учебные заведения еще реконструируют
Алина СУРИНА
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В Екатеринбурге шесть школ не готовы принять учеников в сентябреВ Екатеринбурге шесть школ не готовы принять учеников в сентябреФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге шесть школ не готовы в сентябре принять учеников. Они находятся в состоянии ремонта и реконструкции. Открыть их обещают в следующем году. Остальные 157 средних учебных заведений полностью готовы начать работу в новом учебном году. Особое внимание при подготовке школ в этом году было уделено обеспечению пожарной безопасности.

- Под охрану частными охранными предприятиями, имеющими соответствующие лицензии, взяты все 157 функционирующих школ. Кнопками тревожной сигнализации оснащены 156 школ, имеют вывод на пульт управления вневедомственной охраны – 143 школы, а 13 выведены на пульты операторов ЧОПов, - сообщила начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева.

С 2019 года оплата охраны школ ЧОПами производится за счёт средств муниципального бюджета. Первого сентября в Екатеринбурге начнут учебный год порядка 160 тысяч школьников, из которых более двадцати - первоклассники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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