2019-08-20T10:39:12+03:00
Общество

Екатеринбуржец оплатил долг в 160 тысяч ради своего Lexus

Автомобиль конфисковали, но после уплаты вернули
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской областиФото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
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Приставы Екатеринбурга забрали у мужчины его Lexus из-за долгов в размере 160 тысяч рублей.

- У гражданина были долги. Из ответа ГИБДД стало известно, что ему принадлежит автомобиль Lexus LX 570, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – На указанное имущество и было обращено взыскание. Машина обнаружена на Ботанике в подземном паркинге дома, где проживает должник.

Автомобиль был арестован. Сразу после этого должник оплатил свои неуплаты, машину ему вернули.

ИСТОЧНИК KP.RU

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