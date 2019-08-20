Екатеринбуржец оплатил долг в 160 тысяч ради своего Lexus
Автомобиль конфисковали, но после уплаты вернули
Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
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Приставы Екатеринбурга забрали у мужчины его Lexus из-за долгов в размере 160 тысяч рублей.
- У гражданина были долги. Из ответа ГИБДД стало известно, что ему принадлежит автомобиль Lexus LX 570, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – На указанное имущество и было обращено взыскание. Машина обнаружена на Ботанике в подземном паркинге дома, где проживает должник.
Автомобиль был арестован. Сразу после этого должник оплатил свои неуплаты, машину ему вернули.
ИСТОЧНИК KP.RU