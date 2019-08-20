В Свердловской области из-за отходов на месяц закрыли продуктовый магазин

СЕГОДНЯ 07:51 2019-08-20T07:51:21+03:00

В магазине не было нормальной канализации, поэтому все отходы сливались на близлежащую территорию и в воду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В нем не было нормальной канализации

Изменить размер текста: A A

Свердловские приставы на месяц закрыли продовольственный магазин в поселке Белоярском из-за неправильной утилизации отходов.

- В ходе проверки специалистом Роспотребнадзора в Асбесте и Белоярском районе выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических и гигиенических норм, - рассказали в пресс-службе УФССП. – Магазин, находящийся в части жилого дома, не обеспечен централизованной канализацией, индивидуальный предприниматель жидкие отходы производства и потребления сливала на прилегающую территорию и в открытый водоем, что несет угрозу здоровью населения.

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

В связи с этим местный суд закрыл магазин на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU