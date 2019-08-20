2019-08-20T07:51:21+03:00
Общество

В Свердловской области из-за отходов на месяц закрыли продуктовый магазин

В нем не было нормальной канализации
Мария Трапезникова
Поделиться:
В магазине не было нормальной канализации, поэтому все отходы сливались на близлежащую территорию и в водуВ магазине не было нормальной канализации, поэтому все отходы сливались на близлежащую территорию и в водуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Свердловские приставы на месяц закрыли продовольственный магазин в поселке Белоярском из-за неправильной утилизации отходов.

- В ходе проверки специалистом Роспотребнадзора в Асбесте и Белоярском районе выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических и гигиенических норм, - рассказали в пресс-службе УФССП. – Магазин, находящийся в части жилого дома, не обеспечен централизованной канализацией, индивидуальный предприниматель жидкие отходы производства и потребления сливала на прилегающую территорию и в открытый водоем, что несет угрозу здоровью населения.

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

В связи с этим местный суд закрыл магазин на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижней Салде на газовщиков, которые спалили 4 квартиры, завели уголовное дело
В «Кольцово» у пассажира конфисковали больше 1,7 миллионов рублей
«Он поступил некрасиво»: в Екатеринбурге у волонтеров фестиваля «Том Сойер Фест» украли краскопульт
Джинсы с «подворотами» и очки: в Екатеринбурге пропала 16-летняя школьница
19 парков и скверов Екатеринбурга получат статус особо охраняемых природных территорий
Тушили подручными средствами: в Екатеринбурге ночью сгорела Kia Ceed
В Екатеринбурге суд отказал бывшему соратнику Ройзмана в снятии судимости
Депутат из Госдумы Екатеринбурга вошел в комиссию, которая будет заниматься вмешательством иностранцев во внутренние дела России
В детском санатории Свердловской области отравились дети
В Ревде задержали похитителей 360 килограмм металлолома
На Урале депутата лишили мандата за использование пиратской программы
Свердловский областной суд рассмотрит иск об отмене регистрации Шипулина на выборы в Госдуму
Жители Свердловской области задолжали более 100 миллионов за вывоз мусора
В мэрии Екатеринбурга экипажу самолета А321, севшего в поле, вручили почетные грамоты
Какую роль играет «Титановая долина» в развитии прилегающих территорий
На Урале из горящего здания спасли 35 человек