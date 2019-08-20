В Свердловской области из-за отходов на месяц закрыли продуктовый магазин
Свердловские приставы на месяц закрыли продовольственный магазин в поселке Белоярском из-за неправильной утилизации отходов.
- В ходе проверки специалистом Роспотребнадзора в Асбесте и Белоярском районе выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических и гигиенических норм, - рассказали в пресс-службе УФССП. – Магазин, находящийся в части жилого дома, не обеспечен централизованной канализацией, индивидуальный предприниматель жидкие отходы производства и потребления сливала на прилегающую территорию и в открытый водоем, что несет угрозу здоровью населения.
Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
В связи с этим местный суд закрыл магазин на 30 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU