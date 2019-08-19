Этим летом клещи покусали почти 31,5 тысячи свердловчан

СЕГОДНЯ 14:57 2019-08-19T14:57:10+03:00

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Этим летом от укусов клещей на всей территории Свердлвоской области пострадали 31 426 тысяч человек, из них 5 601 ребенок. В Екатеринбурге нападению подверглись 10 640 человек, в том числе 1387 детей.

- На сегодняшний день в больницы области с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 297 человек (диагноз подтвержден у 66, включая 7 детей), - сообщил в пресс-службе Роспоребнадзора. – А с диагнозом «клещевой искодовый боррелиоз» госпитализировано 527 человек (диагноз подтвердили 380 людям, в том числе 54 детям).

Наибольшую активность клещи проявляют в Байкаловском и Слободо-Туринском муниципальных районах, Талицком, Рефтинском, Асбестовском, Талицком и Пышминском и Тугулымском ГО.

Отмечается, что на 19 августа в регионе от клещей обработано 10 205 гектар. В Роспотребнадзоре также напоминают, что при обнаружении на теле клеща необходимо сразу обращаться в больницу. Если это сделать невозможно, то можно удалить его самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU