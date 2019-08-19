В Екатеринбурге появился сайт Святой Екатерины, посвященный храму и городу

СЕГОДНЯ 11:06 2019-08-19T11:06:57+03:00

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В Екатеринбурге начал работу сайт, посвященный Святой Екатерине и храму в ее честь. Он называется «Город Святой Екатерины».

На сайта рассказывается, что Святая Екатерина в христианском мира – покровительница незамужних девушек, которые ждут своих женихов. В некоторых католических странах в День Святой Екатерины девушки даже шьют шляпы и надевают их на голову статуи своей покровительницы.

- Святая Екатерина почитается по всему миру - храмы и соборы в ее честь возводились от Европы до Индии, ее изображали на своих картинах художники Эпохи Возрождения, колледжи Кембриджа и Оксфорда носят ее имя и символ на своих гербах, - говорится на сайте. – Сама же Святая Екатерина является покровительницей наук, знания и учения, ремесел, горного дела, невест и женихов.

Однако интересно, что, несмотря на покровительство, сама Екатерина никогда не была замужем. По канонам, она приняла мученическую смерть, когда римский император Максимин, которого она пыталась обратить в христианство, предложил ей стать его женой, если она отречется от своей веры.

Создатели портала отмечают, что хотят скорейшего строительства храма Святой Екатерины в столице Урала.

ИСТОЧНИК KP.RU