2019-08-19T08:02:41+03:00
Общество

«Подарили знакомые»: кольцовские таможенники нашли у пассажира экстремистскую литературу

Книги принадлежали Свидетелям Иеговым
Мария Трапезникова
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Одна из книг входит в Федеральный список экстремистских материаловОдна из книг входит в Федеральный список экстремистских материаловФото: Алексей БУЛАТОВ
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Таможенники аэропорта «Кольцово» задержали пассажира, в багаже у которого было несколько религиозных книг. На одной из них указано, что она является «частью просветительской деятельности Свидетелей Иеговых».

- Таможенники отправили книги на лингвистическую экспертизу, которая установила, что одна из них включена в Федеральный список экстремистских материалов, - сообщил в пресс-службе Уральского таможенного управления. – Инспекторы изъяли книги, а на пассажира составили протокол об административном правонарушении.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В свое оправдание мужчина рассказал, что живет в Екатеринбурге и работает водителем-экспедитором. А литературу ему подарили знакомые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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