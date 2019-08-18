День города в Екатеринбурге посетили 1 миллион 200 тысяч горожан

СЕГОДНЯ 13:05 2019-08-18T13:05:40+03:00

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В администрации Екатеринбурга посчитали, сколько всего человек в субботу посетило праздничные площадки Дня города. Оказалось, что отметить 296-летие уральской столицы на улицы вышли 1 миллион 200 тысяч горожан.

- Традиция широко отмечать День города берет начало в 1973 году, когда исполнилось 250 лет со дня основания Екатеринбурга, - говорят в администрации Екатеринбурга. - В тот юбилейный год был открыт обновленный Исторический сквер с парком, аллеей и «садом камней», в восстановленных зданиях бывшего завода расположились музеи, была благоустроена территория по обе стороны реки и заложена капсула времени.

Изначально День города отмечали осенью, но в 1987 году было решено праздновать его в третью субботу августа.

ИСТОЧНИК KP.RU