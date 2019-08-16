Жители Вторчермета в Екатеринбурге поведут малышей в новый садик

СЕГОДНЯ 19:23 2019-08-16T19:23:35+03:00

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Жители микрорайона Вторчермет в Екатеринбурге поведут малышей в новый садик. Детский сад № 121 на улице Титова, 13 «а» открыли после реконструкции.

- Маленькие горожане получают первые знания и формируются как личности именно здесь. Администрация города активно занялась созданием схем развития дошкольных и общеобразовательных организаций на период до 2035 года. По каждому району города есть конкретный план развития социальной сферы, - сказал Глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

В детском саду организовали 6 групп и ждут 150 воспитанников. Просторные помещения для дошколят укомплектовали в соответствии с современными требованиями. Для ребят в детском саду есть музыкальный и спортивный залы и зона для прогулок.

ИСТОЧНИК KP.RU