2019-08-16T16:39:44+03:00
Общество

В Екатеринбурге назначили заседание суда по делу об оскорблении полицейского во время протестов в сквере у Драмтеатра

Он находится под подпиской о невыезде
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ранее обвиняемого также штрафовали на 12 тысяч рублей за нарушение порядка на митингеРанее обвиняемого также штрафовали на 12 тысяч рублей за нарушение порядка на митингеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге мировой судья рассмотрит уголовное дело по статье 319 УК в отношении Станислава Мельниченко, который во время протестов в сквере у Драмтеатров оскорбил сотрудника пресс-группы УМВД города Евгения Крюкова. Первое заседание состоится 29 августа в 14:00 на участке №8 Верх-Исетского района.

– Мельниченко не знал, что перед ним находится сотрудник полиции: Крюков был без формы, не представлялся и удостоверение не показывал. Подчеркну, что полицейских в форме Мельниченко не оскорблял, – рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат обвиняемого Алексей Бушмаков. – В уголовном деле указано, что он оскорблял Крюкова по мотивам мести и якобы был пьян.

Бушмаков также сообщил, что они так и не получили обвинительное заключение по делу, хотя его передали в суд. Сегодня Мельниченко находится под подпиской о невыезде. Адвокат предполагает, что он получит обвинительный приговор.

Мельниченко ходил на стихийный митинг несколько дней подряд. Его также привлекли к административной ответственности за «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка». – оштрафовали на 12 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У кандидата в депутаты Свердловской области Антона Шипулина нашли незадекларированные 13 миллионов
В Екатеринбурге открыли сквер Дружбы народов, обустроенный 60-ю горожанами разных народностей
В Нижнем Тагиле расстреляли автомобиль парикмахера
Пилот, посадивший лайнер «Уральских авиалиний» на поле, нанесет первый удар по мячу на матче «Урала»
До середины осени в Свердловской области будут отстреливать уток, гусей и лысух
День Воздушного флота - 2019 в Екатеринбурге: программа праздника
Рано радоваться: в пригороде Екатеринбурга еще две недели не будет горячей воды
В Екатеринбурге на ЖБИ Ford насмерть сбил пешехода, который стоял на светофоре
Жителей Екатеринбурга отправят в прошлое изучать историю
«Подарили пассажиры»: Пилот А321, который посадил самолет в поле, привез домой початок кукурузы
Свердловчанам вернули воду в поселке только после вмешательства прокуратуры
Второй пилот самолета «Уральских авиалиний» госпитализирован после ЧП с самолетом
На Урале обманутым дольщикам дали жилье только спустя 4 года
В Екатеринбурге продолжается 3-й сезон Корпоративной Лиги Мозгобойни
В Екатеринбурге мужчине, кравшему внедорожники, дали 3,6 лет тюрьмы
В Екатеринбурге перекроют движение сразу на двух дорожных участках
Завершили раньше срока: в Екатеринбурге открыли мост у «Калины»
Свердловский полицейский главк попросил отдел миграции покрасить дверь и скосить траву
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета зернового трейдера Мирогрупп
На Урале директор УК получил полгода условно за «пиратские» компьютерные программы
«Вдоль рядов кукурузы»: екатеринбуржцы будут носить футболки с фразой пилота, посадившего в поле самолет А-321
Свердловскую экокомпанию оштрафовали на 100 тысяч рублей за свалку под открытым небом
«Друг попросил»: кольцовские таможенники нашли у пассажира 9 килограммов омолаживающего крема