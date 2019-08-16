В Екатеринбурге назначили заседание суда по делу об оскорблении полицейского во время протестов в сквере у Драмтеатра

СЕГОДНЯ 16:33 2019-08-16T16:39:44+03:00

Ранее обвиняемого также штрафовали на 12 тысяч рублей за нарушение порядка на митинге Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге мировой судья рассмотрит уголовное дело по статье 319 УК в отношении Станислава Мельниченко, который во время протестов в сквере у Драмтеатров оскорбил сотрудника пресс-группы УМВД города Евгения Крюкова. Первое заседание состоится 29 августа в 14:00 на участке №8 Верх-Исетского района.

– Мельниченко не знал, что перед ним находится сотрудник полиции: Крюков был без формы, не представлялся и удостоверение не показывал. Подчеркну, что полицейских в форме Мельниченко не оскорблял, – рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат обвиняемого Алексей Бушмаков. – В уголовном деле указано, что он оскорблял Крюкова по мотивам мести и якобы был пьян.

Бушмаков также сообщил, что они так и не получили обвинительное заключение по делу, хотя его передали в суд. Сегодня Мельниченко находится под подпиской о невыезде. Адвокат предполагает, что он получит обвинительный приговор.

Мельниченко ходил на стихийный митинг несколько дней подряд. Его также привлекли к административной ответственности за «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка». – оштрафовали на 12 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU