2019-08-16T11:51:26+03:00
Общество

«Вдоль рядов кукурузы»: екатеринбуржцы будут носить футболки с фразой пилота, посадившего в поле самолет А-321

Фраза командира корабля Дамира Юсупова стала крылатой
Юлия СТАЛИНА
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Фото: группа "Печать на футболках HOT PRINT" в соцсети "Вконтакте"Фото: группа "Печать на футболках HOT PRINT" в соцсети "Вконтакте"
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В Екатеринбурге появились футболки с легендарной фразой с фразой пилота, посадившего на кукурузном поле самолет А-321. Сразу после жесткой Дамир Юсупов вместе с бортпроводниками раздавал команды пассажирам, чтобы сориентировать людей. Его фраза «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» ушла в народ. Свердловские бизнесмены решили даже выпустить одежду с этой надписью.

- Эту фразу мы увидели на просторах интернета и сразу поняли, что она мощная. Мы хотим,

Героический поступок экипажа самолета А-321, летевшего из Москвы в Симферополь, потряс весь мир. Мы хотим, чтобы жители нашего города и ближайших городов смогли выразить свою точку зрения, поддержать героев Екатеринбурга. Ведь Евгений Куйвашев уже предложил наградить весь экипаж. Поэтому мы считаем, что через выражение крылатых фраз, каждый человек сможет присоедениться к этой теме, - рассказала Екатерина Светикова, владелица магазина HOT PRINT.

Напомним, 15 августа самолет, летевший из Москвы в Симферополь, вынужденно приземлился на брюхо на кукурузное поле недалеко от аэропорта «Жуковский». Причиной экстренной посадки стала стая чаек, которая попала в двигатель. На борту находилось 224 пассажира, все остались живы. Сейчас обоих пилотов и бортпроводников хотят наградить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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