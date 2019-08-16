2019-08-16T07:30:13+03:00
Общество

Не забывайте зонтики: в Екатеринбурге обещают теплые, но пасмурные выходные

Суббота станет самым приятным днем для гуляний
Мария Трапезникова
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В выходные будет тепло, но не забудьте, на всякий случай, взять с собой зонтикВ выходные будет тепло, но не забудьте, на всякий случай, взять с собой зонтикФото: Алексей БУЛАТОВ
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На День города в Екатеринбурге будет тепло, но пасмурно. Об этом рассказали в пресс-службе Уралгидрометцентра.

Так, сегодня, 16 августа, воздух прогреется до +25. Будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер 2 м/сек.

В ночь на субботу, 17 августа, будет до +16, а вот днем столбики термометров поднимутся до +27. Будет облачно, возможен небольшой дождь.

В ночь на воскресенье, 18 августа, будет тепло, до +18, а днем до +26. Ожидается переменная облачность, днем может пройти небольшой дождик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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