Не забывайте зонтики: в Екатеринбурге обещают теплые, но пасмурные выходные

СЕГОДНЯ 07:29 2019-08-16T07:30:13+03:00

В выходные будет тепло, но не забудьте, на всякий случай, взять с собой зонтик Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На День города в Екатеринбурге будет тепло, но пасмурно. Об этом рассказали в пресс-службе Уралгидрометцентра.

Так, сегодня, 16 августа, воздух прогреется до +25. Будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер 2 м/сек.

В ночь на субботу, 17 августа, будет до +16, а вот днем столбики термометров поднимутся до +27. Будет облачно, возможен небольшой дождь.

В ночь на воскресенье, 18 августа, будет тепло, до +18, а днем до +26. Ожидается переменная облачность, днем может пройти небольшой дождик.

ИСТОЧНИК KP.RU