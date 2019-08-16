2019-08-16T07:16:48+03:00
Общество

На Урале 50 жителям из-за долгов отключили электричество

Общая сумма неоплаты составила 18,5 миллионов рублей
Мария Трапезникова
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Всех жильцов заранее предупредили об отключении и необходимости оплаты задолженностейВсех жильцов заранее предупредили об отключении и необходимости оплаты задолженностейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кушве больше 50 жители квартир и частных домов остались без электричества из-за долгов.

- На сегодняшний день сумма неплатежей городского округа Кушва превысила 18,5 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе энергокомпании, обслуживающей поселок. - Такие ограничения являются крайней мерой воздействия.

Прежде чем отключать от электричества, всех жильцов заранее проинформировали о необходимости погасить долги - через СМС-напоминания, бумажные уведомления и обзвоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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