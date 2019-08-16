В свет вышел обновленный вариант свердловской Красной книги

СЕГОДНЯ 06:32 2019-08-16T06:32:50+03:00

Теперь в ней есть 109 видов животных и 197 видов растений

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Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области выпустило тираж печатной версии новой Красной книги. В ней обновлен список охраняемых видов животных и растений.

- В новую редакцию Красной книги вошли 109 видов животных, из них 11 видов млекопитающих, 45 видов птиц, 2 вида рептилий, 4 вида амфибий, 5 видов рыб и 42 вида насекомых. Кроме этого в перечень вошли 197 видов растений и 37 видов грибов, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Тираж составляет 600 экземпляров. В ближайшее время все они будут направлены в библиотеки и ВУЗы, помимо этого, небольшую часть планируют передать в школы и интернаты. Кроме того, для всех желающих на сайте министерства появится электронная версия книги. Она будет полностью соответствовать печатному варианту.

ИСТОЧНИК KP.RU