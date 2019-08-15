2019-08-15T17:00:12+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле открыли три отремонтированных дороги

Всего в планах отремонтировать 24 автодороги
Алина СУРИНА
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В Нижнем Тагиле отремонтировали три дорогиВ Нижнем Тагиле отремонтировали три дорогиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле сдали в эксплуатацию три отремонтированных участка на улицах Басова, Хвойную и Товарный двор. В этом году в городе планируют отремонтировать 24 объекта протяженностью 29,7 километров. На улице Басова кроме ремонта рядом с пешеходным переходом сделали искусственные неровности - для безопасного перехода к находящимся возле дороги детскому саду и двум школам.

- Сегодня мы уже проектируем объекты на следующий год. Известен, с разбивкой по годам, перечень улиц, дороги на которых отремонтируем до 2024 года. Подробная информация об этом есть на официальном сайте города. Всего будет обновлено 125 участков, - рассказал глава города Владислав Пинаев.

До начала сентября в городе успеют отремонтировать 10 из 24 участков автодорог. Планируется завершить ремонт на Восточном и Северном шоссе, проспекте Вагоностроителей, проезд Садоводов, улицы Правды, Тимирязева, Окунева, Металлургов, Уральская, Вязовская, улицах Азовская, Жуковского, Крымская, Ломоносова, Учительская, Кулибина, Гагарина и Челюскинцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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