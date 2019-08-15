В Екатеринбурге на «телефонных» грабителей завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 13:25 2019-08-15T15:51:57+03:00

Мужчины украли гаджеты на сумму больше 1,4 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас им грозит от 10 до 15 лет тюрьмы

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Прокуратура Екатеринбурга возбудила уголовное дело в отношении четырех местных жителей. Их обвиняют в разбое и краже.

- По версии следствия, в период с октября по декабрь 2018 года организованная преступная группа в разных района города совершала нападения на салоны сотовой связи. Основной добычей обвиняемых становились дорогостоящие сотовые телефоны и планшетные компьютеры, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Они все заранее спланировали: натягивали на лица балаклавы, шарфы, детские футболки и надевали перчатки. Вооружались они бейсбольными битами, молотком, обрезками металлических труб, которые выглядели как игрушечные пистолеты.

Мужчины причинили ущерб на сумму больше 1,4 миллиона рублей. Сейчас им грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU