2019-08-15T15:51:57+03:00
Общество

В Екатеринбурге на «телефонных» грабителей завели уголовное дело

Сейчас им грозит от 10 до 15 лет тюрьмы
Мария Трапезникова
Поделиться:
Мужчины украли гаджеты на сумму больше 1,4 миллионов рублейМужчины украли гаджеты на сумму больше 1,4 миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Прокуратура Екатеринбурга возбудила уголовное дело в отношении четырех местных жителей. Их обвиняют в разбое и краже.

- По версии следствия, в период с октября по декабрь 2018 года организованная преступная группа в разных района города совершала нападения на салоны сотовой связи. Основной добычей обвиняемых становились дорогостоящие сотовые телефоны и планшетные компьютеры, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Они все заранее спланировали: натягивали на лица балаклавы, шарфы, детские футболки и надевали перчатки. Вооружались они бейсбольными битами, молотком, обрезками металлических труб, которые выглядели как игрушечные пистолеты.

Мужчины причинили ущерб на сумму больше 1,4 миллиона рублей. Сейчас им грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Для пассажиров рейса «Уральских авиалиний», экстренно севших в поле, организуют доперейсы
На Урале мужчина признался в преступлении 7-летней давности
«АльфаСтрахование» оказывает помощь пассажирам рейса Airbus А-321, который совершил жесткую посадку в Подмосковье
Только электроника: на Урале перестанут оформлять загранпаспорта в порядке «живой» очереди
«Ушел с пластиковым ведром»: на Урале в лесу пропал мужчина
«Активная автоледи»: свердловчанка закрыла долг в 30 тысяч, чтобы вернуть себе машину
Горожан пригласили построить «бумажный» Екатеринбург
Жители Екатеринбурга предпочитают подбирать на улицах кошек вместо собак
Кремль оценил действия уральских пилотов, посадивших самолет на поле
Свердловчанка отсудила 113 тысяч за сверхурочные в детском лагере
В Полевском уральцам вернули газ