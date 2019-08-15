2019-08-15T09:29:35+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге из горящей многоэтажки спасли 40 человек, из них 10 детей

Хозяйка квартиры получила ожоги и была сразу госпитализирована
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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В Екатеринбурге ночью, 15 августа, в 01:22 диспетчерам МЧС поступило сообщение о возгорании на улице Уральской в Пионерском поселке. Там загорелась квартира на 6 этаже 9-этажного дома.

- Пожарно-спасательными подразделениями звеном газодымозащитной службы спасены 10 человек с помощью спасустройств, эвакуированы по лестницам 40 человек, из них 10 детей, - сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

В результате пожара пострадала хозяйка квартиры. Она получила ожоги и отравление угарным газом, ее сразу же госпитализировали в больницу.

В тушении были задействованы 14 спасателей и 4 машины спецтехники. Огонь потушили в 01:50, к 03:33 был завершен разбор сгоревших конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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