Администрацию Талицкого района заставили чинить дороги через суд
Администрацию Талицкого района заставили чинить дороги через суд. Местные жители пожаловались прокурору на состояние дорог во время «прямой линии». Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.
- Проезжая часть имела неровности и деформацию всей конструкции дорожного полотна в виде колейности, просадок и выбоин, отсутствовало надлежащее освещение. В связи с тем, что ненадлежащее состояние автомобильных дорог могло повлечь аварийную ситуацию, прокуратура района в адрес руководителей муниципалитетов внесены представления об устранении нарушений, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.
После требований прокуратуры ремонт дорожного покрытия сделали по улицам 70 лет Октября, Красных Орлов, Уральской, переулку Комсомольскому в городе Талице. Освещение установили на перечисленных выше улицах, а также на Докучаева, Красногвардейской, Лермонтова, Полевой и Садовой в поселке Троицком.
ИСТОЧНИК KP.RU