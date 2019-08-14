СЕГОДНЯ 19:42 2019-08-14T19:42:39+03:00

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Администрацию Талицкого района заставили чинить дороги через суд. Местные жители пожаловались прокурору на состояние дорог во время «прямой линии». Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

- Проезжая часть имела неровности и деформацию всей конструкции дорожного полотна в виде колейности, просадок и выбоин, отсутствовало надлежащее освещение. В связи с тем, что ненадлежащее состояние автомобильных дорог могло повлечь аварийную ситуацию, прокуратура района в адрес руководителей муниципалитетов внесены представления об устранении нарушений, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

После требований прокуратуры ремонт дорожного покрытия сделали по улицам 70 лет Октября, Красных Орлов, Уральской, переулку Комсомольскому в городе Талице. Освещение установили на перечисленных выше улицах, а также на Докучаева, Красногвардейской, Лермонтова, Полевой и Садовой в поселке Троицком.

ИСТОЧНИК KP.RU