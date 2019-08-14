В Екатеринбурге обсудят, как не допустить новых «храмовых» протестов

СЕГОДНЯ 14:08 2019-08-14T14:08:35+03:00

Вопрос будет обсуждаться завтра, 15 августа, на заседании Заксобрания Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге пересмотрят процедуру публичных слушаний по градостроительным вопросам. Вопрос будет рассмотрен на заседании Заксобрания завтра, 15 августа.

- Данная тема приобрела особую актуальность после массовых выступлений граждан против застройки парков и скверов в различных регионах Российской Федерации, - отметили в пресс-службе Заксобрания.

Предложения об изменении процедуры уже выработаны. Их собираются внести в Государственную думу РФ. Помимо этого, отмечается, что получены рекомендации от мэрии Екатеринбурга о повышении уровня информативности граждан о дате, времени и предмете слушаний.

- Мы считаем достоинством нашего региона активную позицию граждан по вопросам общественной жизни, к которым, безусловно, относится градостроительство и архитектура, - отметила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU