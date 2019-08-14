В Екатеринбурге обсудят, как не допустить новых «храмовых» протестов
В Екатеринбурге пересмотрят процедуру публичных слушаний по градостроительным вопросам. Вопрос будет рассмотрен на заседании Заксобрания завтра, 15 августа.
- Данная тема приобрела особую актуальность после массовых выступлений граждан против застройки парков и скверов в различных регионах Российской Федерации, - отметили в пресс-службе Заксобрания.
Предложения об изменении процедуры уже выработаны. Их собираются внести в Государственную думу РФ. Помимо этого, отмечается, что получены рекомендации от мэрии Екатеринбурга о повышении уровня информативности граждан о дате, времени и предмете слушаний.
- Мы считаем достоинством нашего региона активную позицию граждан по вопросам общественной жизни, к которым, безусловно, относится градостроительство и архитектура, - отметила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.
ИСТОЧНИК KP.RU