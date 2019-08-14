2019-08-14T14:10:54+03:00
Происшествия

«Танцевала с голым торсом на дороге»: в Екатеринбурге женщину два раза переехала машина

Пострадавшая погибла на месте
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге стали известны подробности смертельной аварии на Бебеля. Инцидент произошел накануне вечером, 13 августа в районе ВИЗа. Погибшая женщина, по словам очевидцев, выбежала на середину дороги.

- Женщина танцевала на проезжей части с голым торсом, очевидцы снимали ее на телефоны, однако в полицию информацию никто не сообщил, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Напомним, 31-летний водитель автомобиля Chevrolet сбил пешехода, после этого парень на Kia Rio ехал по встречке. Молодой человек не успел затормозить и наехал на уже лежачего человека. В результате аварии женщина скончалась на месте.

- В случае, если вы стали свидетелем или очевидцем движения пешеходов по проезжей части в темное время суток с нарушением ПДД, просим вас сообщать о данных фактах ближайшему наряду ДПС либо обратиться в дежурную часть УГИБДД по телефону (343) 269-77-00, - просят в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге обсудят, как не допустить новых «храмовых» протестов
С августа на Урале под колеса машин попали 12 велосипедистов: как не угодить в больницу
В Екатеринбурге для священников организовали курсы повышения квалификации
Уральские урбанисты вынудили мэрию отказаться от ремонта на Ленина
Родителям уральских школьников пригрозили уголовными делами за участие в митингах
«Хотят больше зарабатывать»: в Екатеринбурге мужчины чаще ищут работу, чем женщины
Жена погибшего водителя такси в аварии на Малышева: «Мне сегодня надо рассказать ребенку, что папа больше не придет»
Екатеринбурженка лишилась больше 205 тысяч рублей при покупке авиабилетов на сайте-двойнике
Виновный в смертельном ДТП на Малышева 12 раз был оштрафован за превышение скорости
Автобус №56 на один день изменит маршрут
«Не имеет перспектив развития»: с карты Урала исчезнет еще один поселок
Загадывайте желание: ночью 14 августа над Екатеринбургом можно будет увидеть поток падающих звезд
Розовые носики: малыши полосатых мангустов высунулись из норки
Hennessy, Gold, «Кенигсберг»: На Урале нашли больше 10 тонн паленого алкоголя
В Екатеринбурге за день произошло 3 ДТП, в которых пострадало 4 ребенка
На трассе «Екатеринбург – Тюмень» лоб в лоб столкнулись газель и легковушка, оба водителя погибли
На Урале попрощаются с легендарным следователем, прошедшим Великую Отечественную войну
В Екатеринбурге из-за коммунального гейзера пострадали три автомобиля
Жене экс-полицейского из Белоярского, которая переехала двух девушек, грозит до 15 лет колонии
Уралочка выплатит штраф за 900 пачек нелегальных сигарет
В Екатеринбурге из-за лобового столкновения пострадали два ребенка
На Урале у женщины-банкрота отключили канализацию