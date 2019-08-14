«Танцевала с голым торсом на дороге»: в Екатеринбурге женщину два раза переехала машина

СЕГОДНЯ 14:00 2019-08-14T14:10:54+03:00

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В Екатеринбурге стали известны подробности смертельной аварии на Бебеля. Инцидент произошел накануне вечером, 13 августа в районе ВИЗа. Погибшая женщина, по словам очевидцев, выбежала на середину дороги.

- Женщина танцевала на проезжей части с голым торсом, очевидцы снимали ее на телефоны, однако в полицию информацию никто не сообщил, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Напомним, 31-летний водитель автомобиля Chevrolet сбил пешехода, после этого парень на Kia Rio ехал по встречке. Молодой человек не успел затормозить и наехал на уже лежачего человека. В результате аварии женщина скончалась на месте.

- В случае, если вы стали свидетелем или очевидцем движения пешеходов по проезжей части в темное время суток с нарушением ПДД, просим вас сообщать о данных фактах ближайшему наряду ДПС либо обратиться в дежурную часть УГИБДД по телефону (343) 269-77-00, - просят в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU